مقتل أكثر من 100 شخص في الهند والنيبال في فيضانات وانزلاقات تربة

المصدر: ا ف ب

قتل أكثر من مئة شخص إثر عدة أيام من فيضانات وانزلاقات تربة في الهند والنيبال كما قال مسؤولون الأربعاء فيما لا يزال العشرات مفقودين كما أعلنت السلطات.

الحصيلة الرسمية في الهند ارتفعت الأربعاء الى 85 قتيلا و11 مفقودا وفي النيبال الى 31 قتيلا و43 مفقودا.

ووسعّت مصلحة الأرصاد الجوية الهندية الثلاثاء نطاق التحذير متوقعة أمطارا "غزيرة، وغزيرة جدا" في المنطقة في اليومين المقبلين. وبحسب المناطق، بلغ منسوب الأمطار التي هطلت الاثنين أكثر من 400 ملم.

في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصا. في كيرالا في الجنوب قال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا.

وثلاثون على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند، سقطوا إثر سبعة حوادث منفصلة في منطقة ناينيتال في وقت مبكر أمس الثلاثاء بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات تربة وانهيار مبان عدة.

وخمسة من القتلى من عائلة واحدة وقد طمرت الأمطار منزلهم إثر انزلاقات التربة كما قال المسؤول المحلي براديب جاين لوكالة فرانس برس.

قتل خمسة أشخاص أيضا في انزلاق تربة حصل في منطقة ألمورا بشمال أوتارخاند حيث طمرت الأوحال منزلهم.

بسبب تحذيرات الارصاد الجوية، أمرت السلطات بإغلاق مدارس وحظرت أي نشاط ديني وسياحي.

لا تزال تمطر

أظهرت صور نقلتها محطات التلفزة وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض السكان وهم يشقون طريقهم عبر المياه العميقة التي وصلت الى مستوى الركبة قرب الموقع السياحي لبحيرة ناينيتال أو نهر الغانج الذي يفيض في بلدة ريشيكش.

كان هناك أكثر من مئة سائح عالقون في محطة رامغاره بسبب فيضان نهر كوسي الذي غمر عدة مناطق.

في النيبال، قال هومكالا باندي مسؤول قسم إدارة الكوارث "في الأيام الثلاثة الماضية، قتل 31 شخصا من جراء الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد. وهناك 43 شخصا مفقودون".

وأضاف "لا تزال الأمطار تهطل في عدة أماكن، ونحن لا نزال نجمع الحصيلة التي قد ترتفع أكثر".

تشهد منطقة شمال الهيملايا والهند انزلاقات تربة تكرارا لكن عددها يزيد بحسب الخبراء بسبب الاحتباس الحراري وذوبان الأنهار الجليدية وأعمال بناء السدود الكهرومائية والتصحر.

في فبراير، أدى فيضان مفاجئ الى خراب في وادي ريشيغانغا في أوتارخاند ما أدلى الى مقتل حوالي 200 شخص. تم العثور على 60 جثة فقط.

وفقا لتوقعات مصلحة الأرصاد الجوية فانه من المرتقب أن تهطل أمطار غزيرة في الأيام المقبلة في ولاية كيرالا الجنوبية في الهند حيث سبق أن اودت فيضانات بأكثر من 27 شخصا منذ الجمعة.

كانت العديد من السدود في هذه الولاية السياحية قريبة من مستوى الانذار، مع فيضان أنهار فيما قامت السلطات بإجلاء آلاف الأشخاص. بعد توقف قصير الثلاثاء، ينتظر ان تهطل الأمطار مجددا في اليومين المقبلين.

في العام 2018، قتل أكثر من 500 شخص في كيرالا إثر أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ حوالي قرن.

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