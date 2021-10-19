ترامب ينتقد كولن باول وأخطاءه الكثيرة

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء في بيان نشره غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن، إن باول "ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن في أي حال فليرقد بسلام!".

توفي باول الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاما بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19، وقد نعته شخصيات سياسية أمريكية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

واعتبر ترامب النبرة التوافقية للسياسيين مبهمة للغاية، وقال ساخرا إنه يأمل أن ينال مديحا مماثلا عند وفاته.

وكتب الرئيس السابق في بيانه "من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن باول الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق ولا سيما فيما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل. وآمل أن يحدث هذا لي يوما ما أيضا".

كما اتهم باول بأنه "جمهوري بالاسم فقط" و"الأول دائما في مهاجمة الجمهوريين الآخرين"، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل الذي كان أول أمريكي من أصل إفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.

ولطالما انتقد باول دونالد ترامب بشدة. وفي عام 2016، دعم المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون ضد الملياردير الجمهوري، وبعد أربع سنوات أعلن أنه سيصوت لجو بايدن متهما الرئيس الجمهوري بـ"الكذب طوال الوقت".

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