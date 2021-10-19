كوريا الشمالية تردّ على دعوة واشنطن لحوار غير مشروط بقذيفة مجهولة

المصدر: البيان

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب".

وأدلت الهيئة بذلك عبر رسائل نصية إلى الصحفيين في غضون الساعة 10:20 صباح اليوم بتوقيت الكوريتين، لكن كم دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتعد هذه هي المرة السابعة من الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية خلال هذا العام.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم وجه إلى كوريا الشمالية أمس الاثنين دعوة جديدة إلى حوار غير مشروط، مؤكّداً أنّ بلاده لا تضمر أيّة نوايا عدائية تجاه بيونغ يانغ، التي تصاعدت مؤخراً التوتّرات بينها وواشنطن.

وقال الدبلوماسي الأمريكي أمام الصحافيين "سنواصل المسار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية من أجل إحراز خطوات ملموسة تُحسّن أمن الولايات المتّحدة وحلفائنا".

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