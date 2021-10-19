الفيضانات تقلب منزلاً رأساً على عقب في كيرالا الهندية.. فيديو

المصدر: البيان

سقط منزل على أحد الجسور في نهر وجرفته تيارات قوية، أول أمس الأحد، بعد عواصف شديدة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا الهندية.

وقال مسؤولون، أول أمس الأحد، إن 25 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة في جنوب غرب الهند، فيما قام رجال الإنقاذ بنقل الحطام الموحل بحثًا عن ناجين، ونقل الجيش إمدادات الطوارئ، حسبما جاء بصحيفة الغارديان.

​وعُزل السكان في أجزاء من ولاية كيرالا الساحلية مع هطول الأمطار، التي بدأت في الازدياد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وغمرت الطرق.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على 11 جثة حتى الآن في منطقة "إيدوكي" و14 جثة أخرى في منطقة "كوتايام" بعد أن تعرضت المناطق للانهيارات الأرضية والسيول، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، الأحد، إنه تم إجلاء آلاف الأشخاص وتمت إقامة ما لا يقل عن 100 معسكر إغاثة.

ويساعد الجيش والبحرية والقوات الجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ من الفيضانات، ولم يستطع المسؤولون تحديد عدد الأشخاص المفقودين.

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