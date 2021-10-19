43 قتيلاً في هجوم لعصابات في شمال غرب نيجيريا

المصدر: أ ف ب

قُتل 43 شخصا ليل الأحد على أيدي مجموعة مسلّحين ينتمون إلى جماعة إجرامية هاجمت سوقًا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية مساء أمس الاثنين بعدما أشارت في وقت سابق الى مقتل العشرات.

وقال المتحدث باسم حكومة سوكوتو محمّد بيلو في بيان مساء أمس الاثنين "تأكد مقتل 43 شخصا اثر هجوم شنته عصابات على قرية غورونيو في ولاية سوكوتو".

وهاجم المسلّحون مساءً سوق قرية غورونيو.

وقال بيلو لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "كان يوم تسوّق وكان هناك العديد من التجّار"، بدون أن يضيف تفاصيل.

ومنذ سنوات، تبث هذه المجموعات الإجرامية التي يسميها السكان "قطاع الطرق" الذعر في شمال غرب ووسط نيجيريا.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت حدة عنف هذه العصابات التي تنهب القرى وتسرق المواشي وتقوم بعمليات خطف من أجل الحصول على فديات.

وقُتل 19 شخصًا على الأقل منذ عشرة أيام في هجوم على سوق في قرية أخرى في ولاية سوكوتو في منطقة سابون بيرني قرب الحدود مع النيجر.

وقد يكون الهجوم انتقاميا إذ قتل 11 شخصا في سوق في قرية مجاورة على يد مجموعة أهلية شكّلت للدفاع عن النفس في مواجهة هذه الجماعات.

وغالبا ما تصل الأنباء عن وقوع هجمات في شمال غرب البلاد متأخرة نظرا لتعليق السلطات الاتصالات الشهر الماضي في زمفرا وأجزاء من ولايات كاتسينا وسوكوتو وكادونا.

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