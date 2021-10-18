مقتل 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات في الهند.. فيديو

المصدر: البيان

أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب غربي الهند.

وشهدت ولاية كيرالا في جنوب غربي الهند هطولا لأمطار غزيرة في العديد من مناطق الولاية، مما أسفر عن الفيضانات.

وتوجهت حكومة الولاية إلى الجيش والقوات الجوية والبحرية بطلب المساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لسكان المناطق المنكوبة.

وخلال أول امس السبت بلغ مستوى مياه الأمطار في منطقة كوتايام بولاية كيرالا 30 سم، مما أسفر عن انهيارات ترابية. وتم إجلاء ما لا يقل عن 5 آلاف عائلة، وفق "روسيا اليوم".

مقتل 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات في الهند.. فيديوhttps://t.co/CtBSiT1ChI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EqoI7etQsY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 18, 2021

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