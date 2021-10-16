ماكرون يشجب "جرائم لا مبرر لها" بحق الجزائريين عام 1961

المصدر: أ ف ب

ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم السبت بـ"جرائم لا مبرر لها بالنسبة الى الجمهورية"، إثر اقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 اكتوبر 1961 في باريس.

وقال بيان للاليزيه إن رئيس الدولة "أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة الى الجمهورية".

أقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.

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