العالم في صور
صورة تظهر كاتدرائية القديس جاورجيوس المارونية في بيروت حيث شهدت لبنان انقطاعاً شاملًا للتيار الكهربائي | أ.ف.ب
أنصار مقتدى الصدر يحتفون في بغداد بفوز كتلتهم في الانتخابات البرلمانية | رويترز
عسكريون ومدنيون في موقع تفجير إرهابي استهدف مسؤولين يمنيين في مدينة عدن | إي.بي.إيه
مهاجرون أفارقة في ملجأ مؤقت بضاحية عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس | أ.ف.ب
طفل يحتضن موظفة الصحة بعد تلقيه جرعة من لقاح كورونا في مركز تطعيم بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس | رويترز
طفل عراقي يجلس بجانب خيمته بمحافظة ذي قار | رويترز
الملكة إليزابيث تسير متكئة على عكاز خلال افتتاح دورة برلمان ويلز في كاريديف | أ.ب