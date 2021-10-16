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إكسبو 2020 دبي اليوم

العالم في صور

التاريخ:

صورة تظهر كاتدرائية القديس جاورجيوس المارونية في بيروت حيث شهدت لبنان انقطاعاً شاملًا للتيار الكهربائي | أ.ف.ب

 

أنصار مقتدى الصدر يحتفون في بغداد بفوز كتلتهم في الانتخابات البرلمانية | رويترز

 

 

عسكريون ومدنيون في موقع تفجير إرهابي استهدف مسؤولين يمنيين في مدينة عدن | إي.بي.إيه

 

مهاجرون أفارقة في ملجأ مؤقت بضاحية عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس | أ.ف.ب

 

 

طفل يحتضن موظفة الصحة بعد تلقيه جرعة من لقاح كورونا في مركز تطعيم بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس | رويترز

 

 

طفل عراقي يجلس بجانب خيمته بمحافظة ذي قار | رويترز

 

 

الملكة إليزابيث تسير متكئة على عكاز خلال افتتاح دورة برلمان ويلز في كاريديف | أ.ب

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