46 قتيلا في حريق بمبنى جنوب تايوان

المصدر: أ ف ب

أدى حريق اندلع ليلا في مبنى بمدينة كاوسيونغ جنوب تايوان إلى مصرع 46 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح، حسبما صرح مسؤولون الخميس.

اندلع الحريق في المبنى المكون من 13 طابقا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وفق مسؤولين، وامتد إلى طوابق عدة قبل أن يتمكن عناصر الإطفاء من السيطرة عليه.

وقالت دائرة الإطفاء في كاوسيونغ في بيان للصحافيين إن "الحريق تسبب في 46 وفاة و41 إصابة".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التايوانية الرسمية تصاعد الدخان من نوافذ المبنى فيما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران.

وغالبية الوفيات سجلت في الطوابق بين السابع والحادي عشر التي تضم شققا سكنية، وفق مسؤولين. والطوابق الخمسة الأولى مخصصة لأغراض تجارية لكن كانت خالية.



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