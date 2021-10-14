مقتل 5 أشخاص وجرح 2 في هجوم بقوس وسهام بالنرويج

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة النرويجية مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم شنّه رجل مسلّح بقوس للرماية في بلدة كونغسبرغ في جنوب شرق النرويج أمس الأربعاء.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية آيفين آس خلال مؤتمر صحافي "للأسف بوسعي أن أؤكّد أنّ خمسة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح".

وأضاف أنّ الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة لكنّ حياتهما ليست في خطر.

وأوضح آس أنّ أحد الجريحين شرطي كان خارج دوام عمله يتبضّع داخل متجر، أحد المواقع العديدة التي استهدف فيها المهاجم ضحاياه.

وكانت وسائل إعلام محليّة ومصادر طبية أفادت في وقت سابق بأنّ أربعة أشخاص على الأقلّ قتلوا في الهجوم.

وأضاف آس أنّ "الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد ضالع" في الهجوم.

وأضاف "نظراً إلى مجريات ما حدث، من الطبيعي أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي"، مؤكداً أنّه "لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد ومن المبكر التحدث عن دوافعه".

ووقع الهجوم قبيل الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (16,30 بتوقيت غرينتش) في وسط مدينة كونغسبرغ.

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