ألمانيا ترفع قيود السفر عن المسافرين من الإمارات والبحرين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الحكومة الألمانية، عن انضمام الإمارات ومملكة البحرين، إلى القائمة الألمانية الآمنة، وأزالت القيود المفروضة على المسافرين من الدولتين، جراء فيروس كوفيد 19، لتلتحق بكل من السعودية والكويت وقطر، التي انضمت إلى تلك القائمة في وقت سابق.

وبدأ تنفيذ القرار من 10 أكتوبر، حيث تم تخفيف القيود على جميع المسافرين، بغض النظر عن حصولهم على لقاح كوفيد 19، شريطة تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كوفيد 19، أو شهادة تطعيم سارية المفعول.

وقالت يامينا صوفو مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة: «تزيد لوائح السفر الجديدة من جاذبية ألمانيا، وتسهّل إجراءات الزيارة أمام السياح من دول الخليج العربي. وتولي ألمانيا أهميةً كبيرةً للموسم السياحي الشتوي، وتسهم اللوائح الجديدة في تعزيز اهتمام المسافرين من المنطقة، لاستكشاف مجموعة واسعة من أسواق المواسم الاحتفالية والمنتجعات الصحية، والنشاطات الرياضية في الهواء الطلق، في جميع أنحاء ألمانيا».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، يقوم بإصدار توصياته للدول الأعضاء، ويحدثها بانتظام. كما تتم مراجعة القائمة الآمنة كل أسبوعين، من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

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