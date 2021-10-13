موظف بمركز للبريد الأمريكي يردي بالرصاص اثنين من زملائه ثم ينتحر

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأمريكية أمس الثلاثاء أنّ موظفاً في مركز للبريد بمدينة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي (جنوب شرق)، أردى بالرصاص اثنين من زملائه قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وقال البريد الأمريكي في بيان إنّ "خدمات البريد تحقّق في حادث إطلاق نار وقع نهار أمس في ممفيس.

وأضاف البيان "لقد مات ثلاثة موظفين. لم يعد هناك من تهديد".

من جهتها، قالت ليزا-آن كولب، المتحدّثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ممفيس، خلال مؤتمر صحافي إنّ مطلق النار هو أحد الموظفين الثلاثة الذين قضوا وعلى ما يبدو فقد انتحر، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأعرب البريد الأمريكي في بيانه عن "بالغ حزنه لهذه المأساة".

وتمثّل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة يفاقمها بحسب ناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.

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