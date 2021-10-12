رئيسة وزراء النرويج تتقدم باستقالتها

المصدر: د ب ا

في أعقاب هزيمتها في الانتخابات البرلمانية، قدمت رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبيرج استقالة حكومتها، كما كان متوقعا.

وقدمت السياسة المحافظة الاستقالة إلى الملك هارالد الخامس اليوم الثلاثاء، لتمهد الطريق أمام رئيس الحكومة الجديدة يوناس جار ستور وحكومته.

ووافق الملك على الاستقالة وطلب منها الاستمرار في العمل كرئيسة وزراء مؤقتة إلى حين تعيين حكومة جديدة، حسبما قالت سولبيرج في مؤتمر صحفي في أوسلو عصر اليوم. ومن المقرر أن يتم تغيير الحكومة يوم الخميس.

وأضافت سولبيرج أن حزبها "هوير" سينخرط فيما بعد في أعمال معارضة واقعية وبناءة.

وقام الملك هارالد بتكليف ستور بتشكيل حكومة جديدة.

وقد توصل حزب العمال النرويجي إلى اتفاق مع حزب الوسط الأصغر لتشكيل حكومة أقلية من يسار الوسط، بعد نحو ثلاثة أسابيع من فوز حزب العمال بشكل حاسم في الانتخابات البرلمانية في هذا البلد الشمالي.

وحصل حزب العمال على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 13 سبتمبر الماضي، مما أطاح بالمحافظين بقيادة رئيسة الوزراء سولبيرج.

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