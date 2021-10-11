32 مليار دولار تشعل سجالاً بين ماسك وبيزوس

المصدر: د ب ا

رد إيلون ماسك الشريك المؤسس لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا على تغريدة نشرها جيف بيزوس رئيس ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم صباح اليوم، بوضع رمز ميدالية فضية، في إشارة إلى أن ماسك ينفرد بالمركز الأول في قائمة أغنى شخص في العالم في حين يحتل بيزوس المركز الثاني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صافي قيمة ثروة ماسك ارتفعت بشدة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الارتفاع الصاروخي لسعر سهم شركة الفضاء التابعة له سبيكس إكس.

وبلغت ثروة ماسك الآن 222 مليار دولار في حين تصل ثروة بيزوس 8ر190 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه حدة الجدل بين المليارديرين اللذين يحاولان تحقيق ثورة في عالم تكنولوجيا ورحلات الفضاء.

وطعنت شركة بلو أوريجن لتكنولوجيا الفضاء، التابعة لبيزوس، على العقد الذي حصلت عليه سبيس إكس مع الحكومة الأمريكية لتطوير نظم فضاء للقيام برحلات مأهولة إلى القمر مرة أخرى.

كانت ثروة ماسك قد زادت يوم الجمعة الماضي بمقدار 9 مليارات دولار بعد توصله إلى اتفاق مع مجموعة مستثمرين على تقييم شركة سبيس إكس بحوالي 100 مليار دولار، بما يعادل 4 أمثال القيمة الرأسمالية لشركة بلو أوريجن.

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