الرئيس التشيكي يتعرض لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى

المصدر: د ب ا

جرى نقل الرئيس التشيكي ميلوش زيمان لمستشفى عسكري في براغ اليوم الأحد، بعد يوم من هزيمة حليفه رئيس الوزراء أندريه بابيش بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية.

وتحدثت وكالة الأنباء التشيكية عن أحدث المشاكل الصحية لزيمان/ 77 عاما/ نقلا عن متحدث باسم المستشفى العسكري، حيث كان يتلقى زيمان العلاج فيها في وقت سابق.

وكان زيمان قد التقى ببابيش، رجل الأعمال الشعبوي الذي أصبح رئيسا للوزراء عام 2017، لمدة 45 دقيقة في مقر إقامته بالقرب من براغ اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية.

وتكبد بابيش هزيمة مفاجئة أمام تحالف لأحزاب معارضة، فاز بـ 108 مقاعد من بين 200 مقعد في مجلس النواب، عقب إجراء التصويت يومي الجمعة والسبت.

ويقوم زيمان بدور حاسم في تحديد ما سيحدث في المرحلة المقبلة، لأنه بصفته رئيسا مسؤول عن تعيين من سيشكل الحكومة المقبلة. وفي حال مرض رئيس الدولة، يتولى مهامه رئيس مجلس النواب.

وكان زيمان قد خرج من المستشفى في سبتمبر الماضي بعد بقائه بها لمدة ثمانية أيام.

ويتولى زيمان رئاسة التشيك منذ عام 2013. وقد شغل في السابق منصب رئيس الوزراء في الفترة من 1998 إلى 2002.

ويعد زيمان أول رئيس تشيكي يتم انتخابه مرتين بصورة مباشرة من جانب المواطنين بعد إجراء تعديل دستوري.

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