مقتل 19 في تحطم طائرة بروسيا

المصدر: وكالات

سقطت طائرة تقل مظليين اليوم في منطقة منزلينسك في تتارستان، حسبما نقلت "إنترفاكس" عن مصدر، ويقدر عدد ركاب الطائرة بـ 23 شخصا.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع إن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث، فيما يبقى مصير ثلاثة آخرين مجهولا.

من جانبها، نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمة الطوارئ أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، كما أن "هناك قتلى ويجري تحديد عددهم" مع استمرار عملية الإنقاذ.

وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طياري الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.

يذكر أن الطائرة المنكوبة من طراز L410، وهي طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية. وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري للطائرة عام 1973.

في سبتمبر، نفذت طائرة مماثلة هبوطا قاسيا في منطقة إيركوتسك شرقي روسيا، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.

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