12 دولة أوروبية نحو بناء جدران لمواجهة الهجرة

المصدر: عواصم-وكالات

حضت 12 دولة أوروبية، الاتحاد، أمس، على تمويل بناء جدران على حدودها لمنع الهجرة غير الشرعية.

ووصف وزراء من دول، بينها النمسا واليونان والمجر وبولندا، في خطاب للاتحاد، اطلعت عليه وكالة «بلومبرغ»، الجدار بأنه «إجراء حدودي فعال»، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي، ككل، ليس فقط الدول الأعضاء بالتكتل.

وبحسب الخطاب، الذي تم إرساله إلى كل من مارجاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وويلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية:«يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي، بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي، كمسألة ذات أولوية».

وكانت ليتوانيا، وهي واحدة من الدول الموقعة على الخطاب، قد قررت بالفعل بناء سياج طوله، 508 كيلومترات (316 ميلا)، على حدودها مع بيلاروس، لوقف موجة غير مسبوقة للمهاجرين، الذين يتدفقون إلى شرق الاتحاد الأوروبي.

كما كشفت لاتفيا المجاورة، التي وقعت أيضا على الخطاب، النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروس.

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