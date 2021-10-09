العالم في صور

مفترق طرق مزين بملصقات دعائية في مدينة دهوك حيث يتوجه العراقيون غداً للتصويت في اقتراع برلماني مبكر | أ.ف.ب

جانب من عمليات الإجلاء في بلوشستان عقب زلزال قوي ضرب الإقليم الباكستاني وخلّف 20 قتيلًا وعشرات الجرحى | إي.بي.إيه

قوات الأمن اللبنانية تمنع متظاهرين من الوصول إلى أحد البنوك في بيروت حيث تشهد البلاد أزمة مالية خانقة | أ.ب

تايلانديون يستمتعون بتناول طعامهم في الهواء الطلق وسط مياه الأمطار التي أغرقت شوارع العاصمة بانكوك | أ.ف.ب

مرأة تتوجه لأحد مراكز التطعيم ضد الملاريا بمقاطعة سيايا الكينية حيث أوصت «الصحة العالمية » بأول لقاح ضد هذا المرض | رويترز

نشطاء المناخ يحتجون وسط العاصمة لندن فيما تحاول الشرطة إقناعهم بالمغادرة وإفساح الطريق | أ.ف.ب

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز