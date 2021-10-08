50 قتيلاً و140 جريحاً في انفجار استهدف مسجدا شمال أفغانستان

المصدر: وكالات

قُتل ما لا يقلّ عن 50 شخصاً وجُرح 140 آخرون في انفجار استهدف الجمعة مسجداً في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي في منظمة «أطباء بلا حدود».

وقال هذا المسؤول إن المستشفى التابع للمنظمة في قندوز تلقى «أكثر من 140 جريحاً وأكثر من 50 جثة، لكن هذا العدد مرشح للارتفاع. ما زلنا نستقبل حالات أخرى».

ومن جهته، أعلن جواد سارجار ،متحدث باسم حركة طالبان ، اليوم الجمعة مقتل وإصابة العديد من الأشخاص في انفجار داخل مسجد بولاية قندوز الواقعة شمالي أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة. ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجالا ونساء يركضون في الشارع ويصرخون بعد وقوع الانفجار.

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