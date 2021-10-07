توافق صيني أمريكي على عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي

المصدر: وام

اتفقت الصين والولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات والعمل معًا لإعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمطردة وذلك خلال الجولة الأخيرة من المحادثات الرئيسية في زيورخ بسويسرا الأربعاء.

وخلال المحادثات تم التوصل إلى التوافق بين يانغ جيتشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حيث تبادل الجانبان بشكل موسع وجهات النظر حول العلاقات بين البلدين فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووُصف الاجتماع بأنه بناء ويساعد على تعزيز التفاهم المتبادل.

وقال يانغ جيتشي: "عندما تتعاون الصين والولايات المتحدة، سيستفيد البَلدان وبقية العالم، لكن عندما يكونان في مواجهة، فإنهما والعالم سيعانيان بشكل خطير.

وأكد أن قدرة الصين والولايات المتحدة على التعامل مع علاقاتهما بشكل جيد أمر يؤثر على المصالح الأساسية للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مستقبل العالم.

وقال يانغ: "تحتاج الولايات المتحدة إلى فهم عميق لطبيعة المنفعة المتبادلة للصين والولايات المتحدة، والفهم الصحيح لسياسات الصين الداخلية والخارجية ونواياها الاستراتيجية.. فالصين تعارض تعريف العلاقات بين البلدين على أنها "تنافسية".

وأضاف أن الصين تعلق أهمية على التصريحات الإيجابية بشأن العلاقات بين البلدين التي أدلى بها مؤخرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن.

خلال الاجتماع تبادل الجانبان وجهات النظر حول تغير المناخ والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك واتفقا على الحفاظ على الحوار والتواصل المنتظم حول القضايا المهمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز