مقتل 15 شخصاً على الأقل في زلزال ضرب جنوب باكستان

المصدر: أ ف ب

لقي ما لا يقلّ عن 15 شخصاً مصرعهم في زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب جنوب باكستان فجر اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في إقليم بلوشستان لوكالة فرانس برس إنّ "ما بين 15 و20 شخصاً لقوا مصرعهم حتى الآن، وحصيلة القتلى قد ترتفع أكثر".

من جهته، قال سهيل أنور هاشمي، المسؤول الكبير في حكومة إقليم بلوشستان لوكالة فرانس برس إنّ العديد من الضحايا قضوا من جرّاء سقوط الأسقف أو الحيطان عليهم.

وأضاف أنّ من بين القتلى امرأة وستة أطفال.

ووفقاً للمركز الأمريكي للمسح الجيولوجي فإنّ الزلزال ضرب في الساعة 22:01 ت غ أمس الأربعاء (الثالثة فجراً بالتوقيت المحلّي) ومركزه يقع على عمق 20 كلم وعلى بُعد 40 كلم من كويتا وقد شعر به سكّان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

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