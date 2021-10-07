المجلس العسكري الحاكم في غينيا يعيّن محمد بيافوغي رئيساً للوزراء

المصدر: أ ف ب

عيّن الرئيس الانتقالي الجديد في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا، الذي وصل إلى السلطة في 5 سبتمبر، الشخصية المخضرمة في مجال التنمية محمد بيافوغي، رئيس وزراء انتقالياً، بحسب ما أعلنت السلطات مساء أمس الأربعاء.

وقال التلفزيون الحكومي نقلاً عن مرسوم رئاسي إنّ بيافوغي (68 عاماً)؛ "المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة، عُيّن رئيساً لوزراء المرحلة الانتقالية ورئيساً للحكومة".

وبتعيينه بيافوغي، الذي يفتقر إلى الخبرة الوزارية لتولّي رئاسة الحكومة، يكون الكولونيل دومبويا قد اختار شخصاً بعيداً عن السياسة الداخلية وخلافاتها.

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