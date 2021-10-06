الاشتراكيون الألمان يتطلعون لمحادثات ائتلاف "إشارة المرور"

المصدر: د ب ا

أعرب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتولي المستشارية في ألمانيا، أولاف شولتس، عن سعادته بخطط إجراء محادثات استطلاعية ثلاثية مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر حول تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا.

وقال شولتس اليوم الأربعاء في برلين إن المواطنين أعطوا الحزب الاشتراكي الديمقراطي تكليفا بتشكيل حكومة، وأضاف: "الأمر متروك لنا الآن لتنفيذ ذلك".

وذكر شولتس أن الأمر يتعلق بتقدم ألمانيا، ومعالجة التحديث الاقتصادي والصناعي والمكافحة المكثفة ضد تغير المناخ، وقال: "هذا ما سنتحدث عنه الآن... وغدا سننطلق".

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نوربرت فالتر-بوريانس: "الشريكان المحتملان (في الائتلاف المنشود) اتخذا قرارا جيدا".

وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر أعلنا في وقت سابق اليوم أنهما يريدان الآن الدخول في محادثات استطلاعية ثلاثية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي حول تشكيل ائتلاف ما يعرف باسم "إشارة مرور".

وأكد الحزبان في الوقت نفسه أن المحادثات لتشكيل ما يسمى بائتلاف "جامايكا" مع التحالف المسيحي ستظل خيارا أيضا.

وكانت الزعيمة المشاركة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زاسكيا إيسكن، أعربت عن ثقتها في النجاح في تشكيل مجتمع الاحترام. وكان شعار "الاحترام" محور الحملة الانتخابية لشولتس وحزبه.

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