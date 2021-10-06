زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال اليابان

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شمال اليابان صباح اليوم مما أسفر عن إصابة شخصين .. فيما لم يتم تسجيل موجات مد " تسونامي".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لكنه لم يسبب موجات مد "تسونامي".

من جانبها ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه) أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما إثر الزلزال، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة.

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