كم رأساً نوويّاً تمتلك الولايات المتحدة؟

المصدر: البيان

أظهرت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت تمتلك 3750 رأسا نوويا حتى سبتمبر العام 2020، وأنها قلصت ترسانتها بنسبة 88% مقارنة بالعام 1967.

وجاء في المواد، التي نشرها المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنه حتى سبتمبر العام 2020 كانت ترسانة الرؤوس النووية للولايات المتحدة تضم 3750 رأسا، ما يمثل تقليصا نسبته 88% عن المستوى الأعلى في أواخر العام 1967، عندما كان عدد الرؤوس النووية 31255 رأسا.

ويمثل ذلك أيضا انخفاضا بنسبة 83% عن العدد الذي كان في الوقت الذي سقط فيه جدار برلين العام 1989، حين كان عدد الرؤوس النووية لدى الولايات المتحدة 22217 رأسا.

وخلال الفترة بين 1994 و2020 قامت الولايات المتحدة بتفكيك 11683 رأسا نوويا، 711 منها منذ سبتمبر 2017.

وتم كذلك سحب نحو ألفي رأس نووي من الخدمة، وهي بانتظار التفكيك الآن، وف "روسيا اليوم".

ومنذ 30 سبتمبر العام 1991، وهو موعد قريب من انهيار الاتحاد السوفيتي، تقلصت ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بأكثر من 90%.

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