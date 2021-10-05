قادة الأديان يصدرون بياناً بشأن تغير المناخ

المصدر: (روما - د.ب.أ)

دعا نحو 40 من قادة الأديان بما فيهم قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، المجتمع الدولي، إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ، في مناشدة تم التوقيع عليها قبيل انطلاق فعاليات قمة «كوب 26» للمناخ والمقررة في جلاسجو الاسكتلندية.

وتم تسليم البيان، الذي صدر خلال اجتماع لقادة الأديان في الفاتيكان، إلى ألوك شارما، الوزير البريطاني المسؤول عن قمة «كوب 26»، ووزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. وقال البابا فرنسيس، إنّ الدعوة لقمة «كوب 26» تتم بشكل عاجل لتقديم استجابات فعالة للأزمة البيئية غير المسبوقة، ولتقديم أمل ملموس للأجيال القادمة.

ومن بين الموقعين على البيان، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبطريرك المسكوني بارثولوميو الأول. وجاء في المناشدة: «نحتاج إلى إطار من الأمل والشجاعة، حان الوقت لاتخاذ إجراء عاجل وجذري ومسؤول، تغيير الوضع يتطلب من المجتمع الدولي التصرف بمزيد من الطموح والإنصاف».

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