الكوريتان تعيدان تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما

المصدر: أ ف ب

أعلنت كوريا الشمالية، فجر اليوم الاثنين، أنها ستعيد اعتبارا من اليوم قنوات الاتصال عبر الخط الساخن مع جارتها الجنوبية، داعية إياها إلى تنشيط الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات الثنائية.

وذكرت "وكالة الأنباء الكورية المركزية" أن بيونغ يانغ ستقوم بإعادة تشغيل اتصالات الخط الساخن في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي بموجب قرار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وحثت بيونغ يانغ سيئول على "بذل جهود إيجابية لتطبيع العلاقات بين الشمال والجنوب وتنفيذ مهماتها الهامة التي يجب أن تمثل الأولوية لفتح آفاق مشرقة للمستقبل".

وأغلقت سلطات كوريا الشمالية اتصالات الخط الساخن مع الطرف الجنوبي في 9 يونيو 2020 ردا على إرسال ناشطين كوريين جنوبيين بالونات هوائية تحمل منشورات دعائية إلى أراضي سيطرة الجانب الشمالي.

وفي يوليو 2021 تم إحياء الخط لعدة أيام قبل أن يتم إغلاقها من جديد احتجاجا على تدريبات عسكرية نفذتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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