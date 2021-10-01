كوريا الشمالية لن تتوقف عن إطلاق الصواريخ.. آخرها مضاد للطائرات

المصدر: أ ف ب

أعلنت كوريا الشمالية أمس الخميس أنّها اختبرت بنجاح صاروخاً مضاداً للطائرات "طوّرته مؤخّراً"، في أحدث تجربة تنفّذها بيونغ يانغ في إطار سلسلة عمليات إطلاق نفّذتها أخيراً.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أجرت في 30 سبتمبر عملية إطلاق تجريبية لصاروخ مضادّ للطائرات طوّرته مؤخراً".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء صاروخا جديدا أسرع من الصوت.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، في الوقت الذي طالبت فيه بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن "معاييرهما المزدوجة" بشأن برامج الأسلحة من أجل استئناف المحادثات.

وقالت الوكالة إن تطوير منظومة الأسلحة الجديدة هذه يعزز من قدرات كوريا الشمالية الدفاعية.

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