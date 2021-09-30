مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعاً طارئاً حول كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

أفادت مصادر دبلوماسية أمس الأربعاء أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس اجتماعاً طارئاً حول كوريا الشمالية بطلب من كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنّ الجلسة ستعقد مبدئياً في الصباح وخلف أبواب مغلقة، من دون أن يوضح ما إذا كان سيصدر في أعقابها بيان عن المجلس.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية ذكرت أن كوريا الشمالية أطلقت أمس الثلاثاء صاروخا جديدا أسرع من الصوت.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، في الوقت الذي طالبت فيه بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن "معاييرهما المزدوجة" بشأن برامج الأسلحة من أجل استئناف المحادثات.

وقالت الوكالة إن تطوير منظومة الأسلحة الجديدة هذه يعزز من قدرات كوريا الشمالية الدفاعية.

ولم يشهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إطلاق الصاروخ (هواسونج-8) وفق تقرير الوكالة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز