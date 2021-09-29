معرض جنيف.. تذكير بآلام ضحايا الحروب والنزاعات

المصدر: (جنيف - سيد صالح)

يعرض المتحف الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف بسويسرا مئات المُقتنيات المتنوعة المُتبقية من مواقع الحروب والنزاعات التي اندلعت في أماكن وأزمنة مختلفة من تاريخ البشرية. ويهدف المتحف من عرض هذه المُقتنيات إلى تذكير رواده بالآلام النفسية والجسمانية المُرعبة التي يعانيها ضحايا الصراعات.

وزارت «البيان»، ضمن وفد إعلامي إماراتي، مقر المتحف الكائن في مقر «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» نفسه في «طريق السلام»، بقلب جنيف، وعلى بُعد أمتار قليلة من المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة، وعدداً آخر من مقار المنظمات الدولية.

وخصص المتحف مساحة من طابقه العلوي الأول لعرض تمثال باللون الأبيض الخالص يُجسد هنري دونان، رجل الأعمال والناشط الاجتماعي السويسري والمولود في جنيف، والذي أسس بها «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في عام 1863، لغرض حماية ضحايا الحروب.

وقال باسكال هوفشميد، مدير المتحف الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر: «يزخر المتحف بأشياء تعكس تجارب إنسانية شديدة الثراء والشجن في وقت واحد. إنها تجارب تنقل لنا مدى الألم الذي تُسببه الصراعات والحروب للبشر».

والتقى الوفد الإعلامي الإماراتي أيضاً فيليب مارك ستول، مدير الشراكة والارتباط - التحول الرقمي والبيانات لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي تحدث عن مشروعات خاصة باللجنة قيد التنفيذ لعرض أعمالها ومساهماتها الإنسانية في التخفيف من آلام ضحايا النزاعات المسلحة، وذلك في صيغ رقمية.

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