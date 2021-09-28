رئيس كوريا الجنوبية: حان وقت النظر في حظر تناول لحوم الكلاب

المصدر: يونهاب

أثار رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس الاثنين ضرورة مراجعة الحكومة لحظر تناول لحوم الكلاب رسميا في بلاده.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونغ-مي إن الرئيس مون قال لرئيس الوزراء كيم بو-غيوم خلال جلسة مناقشة السياسات الأسبوعية "ألم يحن وقت مراجعة حظر تناول لحم الكلاب بجدية؟".

وصرح الرئيس بذلك أثناء تلقي إحاطة حول خطة الحكومة لتحسين نظام رعاية الحيوانات المهجورة، وفقا لها، بينما لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول تصريحات مون.

ويعيش عدد متزايد من الكوريين الجنوبيين مع الكلاب في المنازل، ولكن لا تزال هناك مزارع للكلاب، حيث يتم تربية بعض سلالات الكلاب بغرض تناول لحومها.

ويُعرف مون بأنه عاشق للكلاب، حيث يعيش مع عدة كلاب في المكتب الرئاسي.

ويوجد لدى كوريا قانون حماية الحيوان الذي يهدف بشكل أساسي إلى منع الذبح الوحشي للكلاب والقطط، ولكن لا يحظر استهلاك الكلاب نفسها.

وانقسمت المجموعات المدنية حول تصريحات مون الأخيرة، التي أثارت بدورها سلسلة جديدة من النزاع حول واحدة من أكثر القضايا المتنازع عليها في كوريا الجنوبية.

وفي هذا الصدد، قالت جيون جين-كيونغ، التي ترأس منظمة الدفاع عن حقوق الحيوان في كوريا، مرحبةً ببيان مون "يعتقد عدد متزايد من الكوريين الجنوبيين أن تناول لحوم الكلاب إساءة للحيوانات بدلاً من كونها تقليدًا".

وادعى المدافعون عن تناول لحوم الكلاب أنه يجب أن يتمتع الناس أيضًا بحرية اختيار ما يأكلونه، فقال جو هوان-رو، الذي يمثل مجموعة محلية من مزارعي الكلاب: "الكلاب التي تتم تربيتها للاستهلاك تزن من 35 كيلوغرامًا إلى 80 كيلوغرامًا. وهي أنواع مختلفة تمامًا من السلالات التي يتم تربيتها في بيئة مختلفة مقارنة بالحيوانات الأليفة".

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