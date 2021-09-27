ما علاقة الـ «آيس كريم» بانتخابات ألمانيا؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

علقت زعيمة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، بطريقة مازحة على القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمع بين القيادة الثنائية لحزب الخضر (بيربوك وزميلها روبرت هابيك) ورئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندر. وردت مرشحة الخضر لمنصب المستشار، اليوم الاثنين، وهي تبدو ضاحكة على سؤال من صحفية عما إذا كانت هناك «قواسم مشتركة مفاجئة» بين القيادتين «بعيداً عن الرقمنة والحقوق المدنية والقنب» قائلة: «كريستيان ليندر وأنا في نفس العمر إلى حد ما، وروبرت هابيك وكريستيان ليندر كلاهما رجلان، كما أن ثلاثتنا على الأرجح نحب تناول الآيس كريم».

وأضافت بيربوك أن النقطتين الأوليين ليستا مفاجئتين لكنهما على أية حال من قبيل نقاط التقاطع. وتابعت بيربوك بلهجة أكثر جدية أنه إلى جانب القواسم المشتركة، فإن المهم في المحادثات الوشيكة بين الحزبين بشأن المشاركة في ائتلاف حاكم يعقب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها هو أن يتمكن الحزبان من الحديث مع بعضهما البعض بطريقة تتسم بالثقة «وإلا فإن المحادثات سيكون محكوماً عليها بالفشل من البداية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز