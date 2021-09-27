العالم يودّع ميركل

المصدر: البيان

كتب جان كريستوف بوكان في صحيفة لاكروا أن انغيلا ميركل تولت مقاليد الحكم في ألمانيا في وقت كانت الصين تشهد نموا مذهلا، ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الألماني آنذاك.

ويعلق الكاتب أن المستشارة الألمانية تمتعت بقدر كبير من الحكمة لتجاوز هذه المرحلة، واستطاعت إلى ذلك توحيد الأوروبيين في أكثر من مرة.

ويتساءل الكاتب عن السبب الذي جعل الجميع يكن كل هذا الإعجاب والاحترام لميركل، ليجيب قد يكون ذلك راجع إلى تحلي المستشارة بالمسؤولية وتقبل الآخرين وطرح المشاكل ومعالجتها بأكبر قدر من المسؤولية.

ويضيف الكاتب أن صفحة ألمانيا مع ميركل ستطوى بعد ساعات غير إن الألمان والعالم لن ينسوا المستشارة التي خدمت بلدها وقضاياه لمدة ستة عشر عاما.

أنجيلا ميركل والدور الأوروبي

نقرأ في صحيفة ليزيكو أن المستشارة الألمانية تمكنت من إثبات موهبتها وحكمتها في السياسة وحل أكبر المعضلات التي واجهتها خلال فترة حكمها داخليا وأوروبيا ودوليا.

لكن في نظر بروكسل أو باريس، تعد نتائج سنوات ميركل بعيدة كل البعد عن كونها رائعة، بل وتترك طعمًا مريرًا، مرتبطًا بلا شك بنقص الحماس والالتزام الذي أظهرته وريثة هيلموت كول في سياستها الأوروبية.

ميركل التي كانت على رأس القوة الصناعية الرائدة في أوروبا، و كانت قرارات المستشارة تميل إلى تفضيل المصالح التجارية لألمانيا على مصالح الاتحاد الأوروبي. بدليل الشراكة مع روسيا في عز الحرب في أوكرانيا، إضافة الى تجاهلها تحذير باريس من نمو المنافسة التجارية الصينية باتباعها سياسة التجارة غير المقيدة وتعاملها بسلاسة مع المنافسين الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي.

إلى اللقاء أنغيلا ..عنوان غلاف مجلة لوكورييه انترناسيونال

خصصت مجلة لوكورييه انترناسيونال ملفا كاملا لمسيرة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، وتشير إلى أنه طوال 16 عامًا في السلطة، أثبتت أنغيلا ميركل نفسها كأقوى امرأة في أوروبا، حيث جمعت بين البراغماتية والهدوء والتعاطف والحزم في نفس الوقت. قرارها المذهل في سبتمبر 2015 بفتح الحدود لمئات الآلاف من المهاجرين يقول الكاتب سيصبح أحد الأعمال التأسيسية لميركل، مضيفا أن ميركل مرت ونجحت في إدارة عدة أزمات كبرى: الأزمة المالية للعام 2008، وأزمة الديون اليونانية، وأزمة المهاجرين، ووباء كورونا وأزمة المناخ. في هذه الأزمات، تمكنت أنغيلا ميركل من إحداث تغييرات جوهرية وصعبة في أغلب الأزمات.

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