زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أكبر جزر الفيليبين

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال قوي الجزيرة الرئيسية في الفيليبين "الاثنين" من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ومسؤولين محليين.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجات قبالة مقاطعة باتانغاس في جزيرة لوزون عند الساعة 1,12 صباحا بالتوقيت المحلي (17,12 ت غ) فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم.

وسجّل الزلزال على عمق 98 كيلومترا، بحسب مركز المسح الجيولوجي الاميركي. وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية.

وعادة ما تحدث الزلازل العميقة ضررا أقل مما تحدثه الهزات السطحية.

لكن السلطات القريبة من مركز الزلزال قالت إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار.

وقال خوسيه كلايد يايونغ المسؤول في إدارة الكوارث في مدينة تاغايتاي في مقاطعة كافيت المجاورة "لقد كان قويا" مضيفا "حتى الآن، لم تقع حوادث غير متوقعة مرتبطة بالزلزال".

من جانبه، قال ليوناردو تريستان المسؤول في إدارة الكوارث في بلدة لووك في جزيرة أوكسيدنتل ميندورو إن قوة الزلزال دفعت ببعض السكان إلى الخروج بسرعة.

وتقع الفيليبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.



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