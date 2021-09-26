ترامب يكشف عن سبب وحيد قد يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية

المصدر: البيان

في تصريح لقناة تلفزيونية، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن السبب الوحيد الذي قد يمنعه من خوضه السباق الرئاسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأجاب الرئيس الأمريكي السابق عن سؤال لقناة Real America's Voice، حول ما الذي قد يمنعه من الترشح مرة أخرى إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، قائلا: "مكالمة سيئة من طبيب أو شيء من هذا القبيل، قد يمنعني عن ذلك".

وأضاف: "هذه الأشياء تحدث.. لكن أشعر أنني بحالة جيدة".

وكان ترامب الذي يبلغ 75 عاما أكبر شخصية تتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2017، قبل الرئيس الحالي جو بايدن الذي تولى الرئاسة مطلع هذا العام.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن جهود الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب اليائسة، للتشكيك في نتيجة انتخابات 2020 لها آثار ضارة على حزبه، حتى وفقًا لبعض الحلفاء السابقين.

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