إغلاق محطات الوقود في بريطانيا بسبب نقص عدد سائقي الشاحنات

المصدر: البيان

تسبب نقص عدد سائقي الشاحنات في بريطانيا بإغلاق محطات الوقود.

وعقد الوزراء المعنيون في الحكومة البريطانية اجتماعات مكثفة مساء أمس، لمناقشة الأزمة، حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت عربية».

وأعلنت شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) أن 20 محطة وقود، من إجمالي 1200، أُغلقت في وجه السائقين، مشيرةً إلى تأثر ما بين 50 و100 محطة بنقص نوع واحد على الأقل من أنواع الوقود فيها.

وأكدت شركة «إسو» أن بعض محطات الوقود التابعة لها تأثرت أيضاً، كما ذكرت سلسلة محلات التجزئة «تيسكو» أن اثنتين من محطاتها، البالغ عددها 500، طالتها الأزمة.

ووعد وزير النقل والمواصلات البريطاني، غرانت شابس، بإيجاد حل سريع للأزمة، داعياً السائقين إلى الاستمرار في التصرف كعادتهم فيما يتعلق بملء سياراتهم بالوقود.

وتقدِّر بعض الجهات في بريطانيا أن النقص في عدد سائقي الشاحنات وصل إلى نحو 100 ألف سائق.

ويعود النقص في أعداد سائقي الشاحنات لعدم توافر سائقين من خارج بريطانيا بسبب تأخرهم في إجراء اختبارات فيروس كورونا، وكذلك اضطرار عدد منهم إلى دخول الحجر بعد مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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