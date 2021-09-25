الكنيسة الكاثوليكية في كندا تعتذر للسكان الأصليين

المصدر: أ ف ب

تقدَّم أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في كندا باعتذار للسكان الأصليين بعد العثور الشهر الماضي على أكثر من ألف قبر قرب مدارس داخلية، وفق بيان نُشر أمس.

وجاء في البيان: «نحن الأساقفة الكاثوليك في كندا نعبّر عن أسفنا العميق ونتقّدم باعتذار لا لبس فيه».

وأقر الأساقفة بـ«المعاناة التي عاشها تلامذة المدارس الداخلية والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها» بعض من أبناء الطائفة الكاثوليكية.

ومنذ بداية القرن التاسع عشر حتى تسعينيات القرن الماضي، أودع نحو 150 ألفاً من أطفال الهنود الأمريكيين والخلاسيين وشعب الإنويت بعد أن فُصلوا قسراً عن عائلاتهم ولغتهم وثقافتهم، في 139 من هذه المدارس الداخلية في جميع أنحاء البلاد من أجل تشريبهم الثقافة السائدة.

وتعرض العديد منهم لسوء المعاملة أو الاعتداء، وتوفي أكثر من 4000 شخص في تلك المدارس، وفقاً للجنة التحقيق التي خلصت إلى أن ما حصل كان «إبادة ثقافية» حقيقية.

واعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، نيابةً عن بلده، داعياً البابا إلى فعل الشيء نفسه، ولم يستبعد إجراء تحقيق جنائي في هذه القضية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز