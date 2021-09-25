أزمة الغواصات.. أمريكا تعوّض فرنسا في الساحل الأفريقي

المصدر: (واشنطن، باريس - وكالات)

في محاولة للتغلب على الأزمة الأخيرة بين واشنطن وباريس والمتعلقة بصفقة الغواصات النووية مع أستراليا، كشف «البنتاغون»، عن تعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا لدعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي. وقال الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم للعمليات الفرنسية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وأوضح كيربي أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان قد بحث هذا الأمر خلال اتصاله بنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، مشدداً على أن فرنسا هي أقدم حليف للولايات المتحدة، وأن البلدين يتشاركان الكثير من المصالح الأمنية حول العالم، وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ على وجه التحديد، مؤكداً التزام واشنطن وباريس تجاه مصالحهما الأمنية.

اتفاق

على صعيد متصل، اتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي على استمرار العمل معاً بشكل وثيق، على الرغم من التوتر الكبير بشأن الأزمة الدبلوماسية الناشئة عن قضية الغواصات. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، إنهما أعادا التأكيد على أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة وفرنسا، وذكرا بالأهمية الاستراتيجية لتعاونهما الطويل الأمد في منطقة الهند والمحيط الهادئ وأفريقيا.

وكان الهدف من المحادثة التي جرت بناء على طلب لندن بحسب باريس، تخفيف حدة التوتر بين البلدين على خلفية الإعلان في 15 سبتمبر عن شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، ما أدى إلى إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية. وتعبيراً عن استيائها، ألغت باريس اجتماعاً كان مقرراً خلال الأسبوع الجاري بين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، ونظيرها البريطاني بن والاس.

وفي وقت سابق من أمس، قال قصر الإليزيه في بيان مقتضب: إن جونسون عبر عن نيته إعادة التعاون بين فرنسا وبريطانيا بما يتطابق مع قيمنا ومصالحنا المشتركة المناخ ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومكافحة الإرهاب. وأضاف: «رد رئيس الجمهورية بأنه ينتظر اقتراحات». كما تطرق جونسون وماكرون خلال المحادثة إلى القضية الحساسة المتعلقة بوصول عدد قياسي من المهاجرين الذين يعبرون المانش بشكل غير قانوني.

وقالت الحكومة البريطانية: إن بوريس جونسون كرّر موقف المملكة المتحدة، بأننا بحاجة إلى كسر نموذج عمل مهربي المهاجرين الذين يهددون الأرواح، وأضافت أن الزعيمين اتفقا على تكثيف التعاون بشأن هذه القضية.

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