ابنة مؤسس هواوي تتوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين

المصدر: ا ف ب

توصلت المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي إلى تسوية مع مدعين عامين أمريكيين بشأن التهم الموجهة إليها والتي أدت الى احتجازها منذ ثلاث سنوات في كندا، وفق ما اشارت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة.

وقالت وزارة العدل في مذكرة ارسلتها إلى محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك إنها ستتقدم، الى جانب المحامين الذين يمثلون منغ وانتشو المديرة المالية لهواوي، بـ "حل" يتعلق بالتهم الجنائية ضدها التي أثارت انقساما سياسيا.

أوقفت السلطات الكندية منغ في فانكوفر في ديسمبر 2019 بناء على مذكرة أمريكية اتهمتها بالاحتيال على مصرف "اتش اس بي سي" ومصارف أخرى عبر التلاعب بالروابط بين هواوي وشركة سكايكوم التابعة لها.

وفاقمت هذه القضية من عمق الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علقت كندا في النزاع القانوني بين الطرفين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن منغ ستقر بالذنب في تهم بسيطة، في حين سيتم إسقاط المزاعم الرئيسية بالاحتيال.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق قد يسمح لمنغ بالعودة الى الصين دون مواجهة عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

ونقلت الإذاعة العامة الكندية "سي بي سي" عن مصادر لم تسمها أنه إذا سارت محكمة نيويورك بالاتفاق، عندها يمكن رفع الاقامة الجبرية المفروضة على منغ وإسقاط قضية تسليمها الى الولايات المتحدة.

ومنغ هي ابنة مؤسس شركة هواوي رن تشانغفي، وكانت ايضا عضوا في مجلس إدارة سكايكوم.

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