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    ماكرون يقرر عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل

    المصدر:
    • أ ف ب
    التاريخ:

    قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عودة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بعد تواصله مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أزمة الغواصات الأسترالية، بحسب بيان مشترك صادر عن الاليزيه والبيت الأبيض.

    وكانت باريس قد أعلنت، الجمعة، استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا، في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين، عقب إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخَر جديداً مع واشنطن للغرض نفسه.

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