استهداف المستشار الأول للرئيس الأوكراني بمحاولة اغتيال

المصدر: أ ف ب

تعرض سيرغيي شيفير المستشار الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمحاولة اغتيال الأربعاء فتح خلالها مجهولون النار على سيارته على ما أعلنت السلطات والشرطة.

وأوضحت الشرطة الأوكرانية عبر فيسبوك "أصيبت السيارة بأكثر من عشر رصاصات. وجرح السائق" مشيرة إلى شن عملية خاصة للعثور على مطلقي النار.

وبحسب مسؤول في وزارة الداخلية أنطون غيراشتشينكو فإن السائق أصيب "بجروح خطيرة" جراء إطلاق النار "من الغابة بأسلحة أوتوماتيكية وسط حركة مرور كثيفة".

ولم يقل أي شيء عن شيفير، لكن بحسب مسؤول في الأغلبية الرئاسية في البرلمان ديفيد أراماخيا "فهو على قيد الحياة وبصحة جيدة" رغم أنه في "حالة صدمة".

وقع الهجوم قرب قرية ليسنيكي في منطقة كييف، بحسب المصدر نفسه.

وقالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على فيسبوك إن السلطات فتحت تحقيقا في "محاولة اغتيال".

وقال مستشار آخر للرئاسة ميخائيلو بودولياك لوكالة إنترفاكس-أوكرانيا إنه "يربط بوضوح" هذا الهجوم بـ "حملة عدائية ضد سياسة رئيس الدولة".

وأشار إلى جهود زيلينسكي "للحد من تأثير شخصيات متنفذة تعمل في الظل" على سياسة البلاد والجهود الرامية "للقضاء على المجموعات السياسية المالية التي تعمل لصالح خصومنا الأجانب". ووعد بمواصلة محاربة "المتنفذين والجريمة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز