وزير مشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة مصاب بكوفيد

المصدر: أ ف ب

ثبتت إصابة وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروغا بمرض كوفيد-19 بعدما شارك الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي افتتحها الرئيس جايير بولسونارو على ما جاء في بيان رسمي.

وأوضح البيان الصادر عن الأمانة العامة البرازيلية للتواصل "خضع أعضاء الوفد الآخرين لفحوصات أتت نتائجها سلبية".

ولم يتلق الرئيس البرازيلي الذي شوهد مرات عدة من دون كمامة خلال الرحلة، اللقاح المضاد لفيروس كورونا وقد أكد الثلاثاء بأنه سيكون "آخر برازيلي" يقوم بذلك.

وهذه ثاني إصابة في أوساط بولسونارو منذ وصوله إلى نيويورك.

وكان كيروغا إلى جانب بولسونارو في عدة مناسبات من بينها لقاء الاثنين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف البيان أن الوفد عاد إلى البرازيل إلا ان كيروغا "سيبقى في الولايات المتحدة خلال فترة الحجر" الضرورية.

وجاء في البيان الرسمي أن كيروغا (53 عاما) الذي تلقى اللقاح "في وضع صحي جيد".

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