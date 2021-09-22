حمم بركان بجزيرة "لا بالما" تحرق الأخضر واليابس في طريقها.. فيديو

المصدر: البيان

تعرضت جزيرة لا بالما في جزر الكنارى الإسبانية، لثوران بركان تسبب فى انفجارات عنيفة في بلدية إل باسو جنوبي الجزيرة.

ووثق مقطع فيديو مصور بكاميرا طائرة بدون طيار نشرته "رويترز" وآخر لصحيفة "صن" البريطانية لحظة تسرب الحمم البركانية إلى حوض سباحة فى جزيرة لا بالما فى الكنارى، حيث تستمر الانفجارات البركانية في الجزيرة الإسبانية، مما يجبر الآلاف على الإجلاء.

يأتى هذا فى وقت تعيش فيه الجزيرة فى حالة تأهب قصوى بعد الإبلاغ عن أكثر من 22000 هزة في غضون أسبوع في كومبر فييغا، واحدة من أكثر المناطق البركانية نشاطًا في الأرخبيل، وقال سكان محليون، إن تدفقات الحمم البركانية دمرت مئات المنازل في جزيرة بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية.

واعلنت السلطات المحلية عن تضرر 130 منزلا، في حين يقول السكان المحليون إن الكارثة وحجم الأضرار أكبر بكثير مما هو معلن,

وبدأ ثوران سلسلة جبال كومبرى فييغا البركانية، في بلدية إل باسو، بعد ظهر يوم 19 سبتمبر.

حمم بركان بجزيرة "لا بالما" الإسبانية تحرق الأخضر واليابس في طريقها.. فيديو (1 من 2)https://t.co/BPEl7r0C7K#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LvJJS0SLCp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 21, 2021

حمم بركان بجزيرة "لا بالما" الإسبانية تحرق الأخضر واليابس في طريقها.. فيديو (2 من 2)https://t.co/BPEl7r0C7K#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3NjBX6P3N3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 21, 2021

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