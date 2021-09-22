كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية بشكل سريع.

وقال مون فى كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء إنه يجب استئناف الحوار بين بلاده وكوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن.

وقال: "عندما تعمل الكوريتان والدول المحيطة سويا ، سيحل السلام".

وأضاف مون أن كوريا الجنوبية تقف مستعدة دائما للقاء كوريا الشمالية "بروح التعاون"، لكن كوريا الشمالية يجب أن تتكيف مع التغيرات في "عصر مجتمع" جديد.

وتجددت التوترات والصمت اللاسلكي بين الشطرين مؤخرا بعد تجارب الصواريخ الكورية الشمالية.

وحدث تحسن في العلاقات عام 2018 وكانت هناك محادثات مباشرة بين الكوريتين لكن التقدم توقف فجأة.

وقالت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن إنها على استعداد للقاء المسؤولين الكوريين الشماليين "في أي مكان وفي أي وقت".

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