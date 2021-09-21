مناورات عسكرية مشتركة لقوات أطلسية وأوكرانية

المصدر: (كييف - أ.ف.ب)

أطلقت أوكرانيا ودول أعضاء أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، مناورات عسكرية مشتركة غربي البلاد، على خلفية توتّرات مستمرة مع جارتها روسيا.

وتجري المناورات العسكرية السنوية التي تنظّمها كييف وواشنطن باسم «رابيد ترايدنت»، في حقل تدريب «يافوريف» العسكري، قرب مدينة لفيف حتى الأول من أكتوبر المقبل.

ومن والمقرّر أن يشارك في التدريبات قرابة ستة آلاف جندي من 12 دولة، وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا في بيان. وأكّدت السفارة الأمريكية في بيانها، أنّ الولايات المتحدة أرسلت مجموعة من الآليات المصفّحة التابعة للحرس الوطني وحوالي 150 فرقة من القوات المسلحة.

وقال الجنرال الأوكراني فلاديسلاف كلوتشكوف، في بيان صادر عن وزارة الدفاع، إن هذه التدريبات «تعزز اتّساق القوات المسلّحة الأوكرانية والأمريكية والشركاء في حلف الأطلسي».

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