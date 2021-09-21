«فايزر» فعّال وآمن للأطفال بين 5 و11 عاماً

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت شركتا «بيونتيك» الألمانية، و«فايزر» الأمريكية، أن اللقاح الذي طوراه على نحو مشترك ضد «كورونا»، فعال وآمن بالنسبة إلى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاماً، ويثير استجابة مناعية مستقرة، في حين تتجه دول عدة لتخفيف التدابير الاحترازية.

وذكرت الشركتان في بيان، أمس، أنه من المقرر تقديم البيانات الخاصة بالتجارب السريرية إلى وكالة الأدوية الأوروبية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في أقرب وقت ممكن. وقال أوغور شاهين رئيس «بيونتيك»، وفقاً للبيان: «يسعدنا أن نتمكن من تقديم البيانات الخاصة بمجموعة الأطفال في سن المدرسة، إلى السلطات المختصة بإصدار الموافقة قبل بدء فصل الشتاء».

تخفيف تدابير

في الغضون، من المقرر أن تعيد النمسا فتح منتجعات التزلج خلال موسم الشتاء المقبل. وأعلنت الحكومة، أن مشغلي عربات التلفريك، سوف يستقبلون من لديهم ما يثبت تطعيمهم، أو سلبية إصابتهم، أو التعافي من الفيروس.

ومن المقرر أن تسمح إندونيسيا للعاملين في القطاعات غير الضرورية، بالعودة لمكاتبهم، وفقاً لما قاله لوهوت بانجايتان، المسؤول عن تنسيق كيفية مواجهة الفيروس. وأضاف أنّ مكاتب الأعمال غير الضرورية، ستعمل بـ 25 في المئة فقط من طاقتها، ويتعين أن يكون العاملون قد حصلوا على لقاح لدخول مكاتبهم.

وبعد تطعيم نحو 95 في المئة من البالغين في العاصمة الفيتنامية، أعلنت سلطات مدينة هانوي أنها تعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق خلال الأسابيع المقبلة.

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