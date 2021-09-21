أسعار الذهب تنهي 3 أيام من التراجع

المصدر: د ب أ

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب ثلاثة أيام من التراجع المطرد وسجلت ارتفاعا طفيفا في تعاملات أمس الاثنين مع تراجع أسعار الأسهم في ظل المخاوف من الانهيار المحتمل لشركة العقارات الصينية العملاقة إيفر جراند.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات آسيا أمس إلى 45ر93 نقطة، ثم تراجع في تعاملات ظهيرة أمس إلى 25ر93 نقطة، وهو ما يزيد بنسبة بسيطة عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 40ر12 دولار؛ أي بنسبة 7ر0% إلى 80ر1763 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، ليسجل أول ارتفاع له منذ الثلاثاء الماضي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 133ر0 دولار إلى 204ر22 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 1315ر0 دولار إلى 1145ر4 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

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