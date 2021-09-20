قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية

المصدر: وكالات

أعلنت جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال أن مجهولا فتح النار داخل الجامعة، اليوم الاثنين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت محطة (آر.بي.سي) التلفزيونية نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الداخلية الروسية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في جامعة بمدينة بيرم اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وبحسب وزارة الداخلية فقد تم فتح قضية جنائية في جريمة القتل.

ولم تتوفر معطيات بعد عن هويتة المنفذ وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.

وذكر المكتب الصحفي للجامعة لرويترز في وقت سابق أن أربعة أشخاص أصيبوا.

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