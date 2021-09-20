ملاكم يترشح لرئاسة الفلبين في 2022

أعلن بطل الملاكمة، عضو مجلس الشيوخ الفلبيني، ماني باكياو، عزمه الترشح لمنصب رئيس الفلبين في انتخابات العام 2022، وفق "روسيا اليوم".

فخلال المؤتمر الوطني لحزب "الشعب الديمقراطي-لابان"، أمس الأحد، قبل باكياو ترشيحه من قبل الحزب لهذا المنصب، متعهدا بخدمة الشعب الفلبيني، الذي قال إنه ينتظر تغيير الحكومة.

وقال باكياو، 42 سنة، في كلمته: "أنا مقاتل وسأظل دائما مقاتلا داخل الحلبة وخارجها".

وأضاف: "باسم أبناء وطننا الذين يتوقون منذ أمد بعيد إلى تغيير جدي للحكومة، أتمنى من كل قلبي وشجاعة وبكل تواضع دعمكم".

باكياو هو رئيس فصيل حزب "الشعب الديمقراطي-لابان" الذي يقوده هو والسيناتور أكويلينو "كوكو بيمنتل الثالث".

وقد رشح فصيل آخر من الحزب في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس الفلبيني الحالي، رودريغو دوتيرتي، لمنصب نائب الرئيس، ومساعد دوتيرتي السابق، السيناتور بونغ غو، كمرشح رئاسي.

ووافق دوتيرتي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لفترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات، لكن بونغ غو رفض الترشح للرئاسة.

وقاد دوتيرتي حملة وحشية ضد تجار المخدرات ومتعاطيها، وقال الأسبوع الماضي إنه يفضل "الموت أولا" قبل أن يواجه محاكمة دولية، في اليوم التالي لإعلان المحكمة الجنائية الدولية اعتزامها التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحملة القمع ضد متعاطي المخدرات التي خلفت آلاف القتلى.

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