اكتشاف مادة خطرة على متن طائرة بايدن

المصدر: البيان

فتحت شركة «بوينغ» تحقيقاً بواقعة العثور على مادة خطرة على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعُثر على زجاجتين من مادة كحولية سريعة الاشتعال في إحدى طائرات «إير فورس 1» الرئاسية، التي تعمل «بوينغ» على تطويرها بأحد مصانعها في الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفاد موقع «صدى البلد»، نقلاً عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

ووصفت الصحيفة الواقعة بـ«الحادث الخَطِر» الذي يتضمن عنصرين حساسين: الكحول، والطائرة شديدة السرية.

وعلَّق متحدث باسم «بوينغ» على تقرير «وول ستريت جورنال»، قائلاً إن الحادث أمر فردي.

الجدير بالذكر أن موظفي «بوينغ» لا يُسمح لهم بالعمل على متن هذه الطائرة بغير تصاريح أمنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز